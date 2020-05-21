Руководительница отряда бессмертных: Шарлиз Терон выложила постер и тизер фильма "Старая гвардия" (Фото, Видео)

Ранее в сети появились первые кадры из предстоящего фильма Джины Принс-Байтвуд "Старая гвардия" (The Old Guard), а сейчас исполнительница главной роли Шарлиз Терон опубликовала в Twitter тизер картины.
В центре сюжета ленты Netflix, основанной на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза, оказывается группа бессмертных воинов.
Герои на протяжении веков работали наемниками, но за все это время так и не смогли понять, почему они не могут умереть. А в какой-то момент одна влиятельная компания открывает охоту на членов этой группы, чтобы раскрыть тайну их бессмертия.
Tomorrow. @oldguardmovie pic.twitter.com/CY9yzitvNR
— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) May 20, 2020
Возглавляет отряд отважная Андромаха из Скифии (для друзей Энди), которую сыграла Шарлиз Терон. Ее героиня прожила уже множество тысяч лет и участвовала практически во всех войнах человечества.
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Также в актерский состав вошли Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Наташа Карам и др.