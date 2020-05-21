Руководительница отряда бессмертных: Шарлиз Терон выложила постер и тизер фильма "Старая гвардия" (Фото, Видео)

Новости культуры:Премьера "Старой гвардии" состоится на Netflix 10 июля 2020 года.

Ранее в сети появились первые кадры из предстоящего фильма Джины Принс-Байтвуд "Старая гвардия" (The Old Guard), а сейчас исполнительница главной роли Шарлиз Терон опубликовала в Twitter тизер картины.

В центре сюжета ленты Netflix, основанной на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза, оказывается группа бессмертных воинов.

Герои на протяжении веков работали наемниками, но за все это время так и не смогли понять, почему они не могут умереть. А в какой-то момент одна влиятельная компания открывает охоту на членов этой группы, чтобы раскрыть тайну их бессмертия.

Возглавляет отряд отважная Андромаха из Скифии (для друзей Энди), которую сыграла Шарлиз Терон. Ее героиня прожила уже множество тысяч лет и участвовала практически во всех войнах человечества.

View this post on Instagram A post shared by The Old Guard (@oldguardmovie) on May 19, 2020 at 8:03am PDT

Также в актерский состав вошли Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Наташа Карам и др.