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Вышел новый трейлер "Довода" Кристофера Нолана (Видео)

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Вышел новый трейлер "Довода" Кристофера Нолана (Видео)
12:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости культуры:Пока сюжет "Довода" до конца не понятен: главный герой умеет управлять временем, и ему предстоит предотвратить глобальную катастрофу.

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    Компания Warner Bros. показала второй трейлер фильма Кристофера Нолана (Christopher Nolan) "Довод" (Tenet). Правда, это произошло довольно необычно.

    Что и как показали

    Премьера трейлера прошла в игре Fortnite, поэтому игроки смогли первыми увидеть его. Вот как это было: 

    В фильме Нолана снялись Джон Дэвид Вашингтон (John David Washington), Роберт Паттинсон (Robert Pattinson), Элизабет Дебики (Elizabeth Debicki), Аарон Тейлор-Джонсон (Aaron Taylor-Johnson), Кеннет Брана (Kenneth Branagh) и постоянный актёр фильмов Нолана Майкл Кейн (Michael Caine).

    Вот тот самый трейлер на английском: 

    Кстати, во втором трейлере дату премьеры заменили на "Скоро в кинотеатрах", хотя в описании есть озвученная ранее дата — 17 июля. Скорее всего, из-за пандемии коронавируса в Warner Bros. еще не знают, будут ли переносить премьеру. Для сбора необходимой суммы необходимо, чтобы по всему миру были открыты 80% кинотеатров.

    Но это не первая премьера в Fortnite. Раньше здесь показывали сцену из девятого эпизода "Звездных войн", а рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott) даже устроил виртуальный концерт. Кстати, Кристофер Нолан обещает бесплатно показать игрокам Fortnite один из своих фильмов.

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