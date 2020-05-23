"Агент Колсон" рассказал о дальнейшей судьбе своего героя вне "Агентов Щ.И.Т."

Новости культуры:Звезда фильмов и сериалов Marvel Кларк Грегг ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в будущем к роли агента Фила Колсона.

Кларк Грегг играет агента Фила Колсона с тех пор, как "Железный человек" ознаменовал начало кинематографической вселенной Marvel в 2008 году. После этого он появлялся и в сиквеле фильма, и в "Торе", пока трагически не погиб в "Мстителях".

К счастью для фанатов, персонаж Грегга получил перерождение, а вместе с ним и собственное шоу - "Агенты Щ.И.Т.". Там ему тоже пришлось не раз умирать, но Кларк неизменно возвращался к своей роли. И теперь, когда сериал подходит к концу, зрителям не терпится узнать, какой будет дальнейшая судьба Колсона.

В недавнем интервью Variety сам актер ответил на этот вопрос крайне неопределенно.

"Кажется, сейчас действительно подходящее время, чтобы объявить, что… я на самом деле не знаю", - пошутил Грегг. А потом признался, что с трудом может представить расклад, при котором бы отказался вновь сыграть Фила.

View this post on Instagram A post shared by Clark Gregg (@clarkgregg) on May 16, 2020 at 9:47pm PDT

"Я всегда в восторге, когда вижу, как они меняют временные рамки и создают мультивселенную внутри общей вселенной. И я порой говорю себе: "А ведь я видел сценарии, в которых мне нашлось бы место!" Так что с этим персонажем я научился никогда не говорить "никогда", но также я благодарен и за то, что мне уже удалось получить", - признался актер.

Так что о будущих планах Колсона ничего не известно, но Грегг явно готов вернуться к этой роли. А пока фанаты с нетерпением ждут начала седьмого сезона "Агентов Щ.И.Т.", который стартует 27 мая.