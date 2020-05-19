"Мыть посуду стало особенно тяжело": режиссер "Стражей Галактики" потерял Камень Силы

Новости шоу бизнеса:Режиссер "Стражей Галактики" потерял Камень Бесконечности.

Создатель фильмов "Стражи Галактики" Джеймс Ганн потерял один из Камней Бесконечности.

Об этом он объявил на своей официальной странице в Instagram.

"Да, я утратил Камень Силы в посудомоечной машине и с тех пор мыть посуду стало особенно тяжело", - написал он, продемонстрировав кружку, которая сделана в виде Перчатки Бесконечности.

Отметим, что Камень Силы - один из самых могущественных артефактов во Вселенной Marvel. Любой смертный, прикоснувшись к нему, погибнет. Он усиливает эффект всех остальных камней. Камень Силы появился именно в экранизации комиксов "Стражи Галактики". Он находился внутри защитной сферы, которую похитил Питер Квилл, более известный как Звездный Лорд.

В картине "Мстители 3: Война бесконечности" Камень уже оказывается у Таноса. Как именно титан завладел им, не было показано, но, согласно мифологии Marvel, он напал на Ксандар, где Стражи Галактики оставили опасный артефакт под охраной Корпуса Новы. Появится ли он в перспективных фильмах по мотивам комиксов, пока не уточнялось.