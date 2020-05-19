Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Джапарова о новой должности в МИД: Буду работать по совести и приложу максимум усилий
Джапарова о новой должности в МИД: Буду работать по совести и приложу максимум усилий
Шмыгаль о Буславец: У нее есть возможность стать министром если вытянет энергетическую сферу из кризиса
Шмыгаль допускает, что Буславец возглавит Минэкоэнерго
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Футбол в Италии: возобновление пока откладывается
Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни
Пройдите тест и узнайте, какие перемены ждут Вас в личной жизни

"Мыть посуду стало особенно тяжело": режиссер "Стражей Галактики" потерял Камень Силы

"Мыть посуду стало особенно тяжело": режиссер "Стражей Галактики" потерял Камень Силы
01:18 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса:Режиссер "Стражей Галактики" потерял Камень Бесконечности.

Создатель фильмов "Стражи Галактики" Джеймс Ганн потерял один из Камней Бесконечности.

Об этом он объявил на своей официальной странице в Instagram.

"Да, я утратил Камень Силы в посудомоечной машине и с тех пор мыть посуду стало особенно тяжело", - написал он, продемонстрировав кружку, которая сделана в виде Перчатки Бесконечности.

Отметим, что Камень Силы - один из самых могущественных артефактов во Вселенной Marvel. Любой смертный, прикоснувшись к нему, погибнет. Он усиливает эффект всех остальных камней. Камень Силы появился именно в экранизации комиксов "Стражи Галактики". Он находился внутри защитной сферы, которую похитил Питер Квилл, более известный как Звездный Лорд.

А мама против: теща Илона Маска публично раскритиковала изобретателя в сети

В картине "Мстители 3: Война бесконечности" Камень уже оказывается у Таноса. Как именно титан завладел им, не было показано, но, согласно мифологии Marvel, он напал на Ксандар, где Стражи Галактики оставили опасный артефакт под охраной Корпуса Новы. Появится ли он в перспективных фильмах по мотивам комиксов, пока не уточнялось.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Marvel, Стражи Галактики, Джеймс Ганн, Камни Бесконечности.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
04 И без салона можно обойтись: процедуры красоты, которые можно сделать дома
05 В Минздраве дали рекомендации по работе общественного транспорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина, Иран и COVID-19: какие темы обсуждали Помпео с Маасом
Украина, Иран и COVID-19: какие темы обсуждали Помпео с Маасом
Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла
Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь