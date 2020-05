А мама против: теща Илона Маска публично раскритиковала изобретателя в сети

4 мая 48-летний основатель SpaceX стал папой в шестой раз. Его 32-летняя девушка канадская певица Граймс родила сына, которого Илон Маск сразу поспешил показать общественности. Судя по фото в сети, изобретатель добросовестно выполняет свои родительские обязанности, однако такое мнение не разделяет новоиспеченная бабушка и мать избранницы инженера Сэнди Гароссино. Об этом информирует Page Six.

Так, Илон Маск опубликовал лаконичное сообщение в твиттере, которое вызвало настоящий резонанс в сети.

"Примите красную пилюлю", – написал изобретатель.

Take the red pill

Пользователи заметили в его словах связь с фильмом "Матрица", в котором главному герою Нео предлагали на выбор две таблетки – красную, которая раскроет правду о мире, и синюю, которая оставит его в неведении. Эту аллегорическую публикацию общество расценило как поддержку Дональда Трампа и его Республиканской партии. Однако неофициальная теща Илона Маска увидела другой смысл статьи.

Фразу "красная таблетка" часто используют активисты, которые борются за права мужчин. Таким образом они подчеркивают, что современным миром управляют женщины, а мужчины оставляют в неблагоприятных условиях. Поэтому мать Граймс Сэнди Гароссино гневно высказалась о намеках Илона Маска на неравноправие позиций. Она опубликовала гневный пост в твиттере, который быстро удалила.

Если бы ваша девушка пережила сложную беременность и роды две недели назад, и вам было бы больше 16 лет, вы бы сейчас высказывали эти глупости про мужские права в твиттере? – написала "теща" изобретателя.

