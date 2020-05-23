Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смерть нардепа: открыто дело по статье "умышленное убийство"
Смерть нардепа: открыто дело по статье "умышленное убийство"
Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Джон Малкович в юности стал жертвой домогательств: откровенное признание актера
Джон Малкович стал жертвой домогательств: признание актера

Джои Кинг сообщила о дате выхода сиквела "Будки поцелуев" (Видео)

Джои Кинг сообщила о дате выхода сиквела "Будки поцелуев" (Видео)
22:02 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:В этом году нас ждет продолжение любимой романтической комедии "Будка поцелуев" с Джои Кинг в главной роли.

Джои Кинг, исполнительница главной роли в романтической комедии "Будка поцелуев", сообщила о дате выхода сиквела: "24 июля, всего за несколько дней до моего дня рождения. (Актриса родилась 30 июля). Какой прекрасный подарок! Я так рада".

Фильм "Будка поцелуев" вышел на канале Netflix в 2018 году и рассказывал о дружащих с раннего детства Эль Эванс (Джои Кинг) и Ли Флинне (Джоэл Кортни). В старшей школе Эль понимает, что влюблена в главного красавчика школы и плохого парня, старшего брата Ли Ноа (Джейкоб Элорди). Но семья лучшего друга - это табу. Поэтому Эль и Ноа предстоит пройти долгий путь, прежде чем они поцелуются и разберутся в своих чувствах друг к другу. В конце фильма Ноа уезжает учиться в Гарвард, а Эль остается учиться в школе.

Новый фильм расскажет об отношениях на расстоянии. В классе Эль появится новый одноклассник Марко (Тейлор Перес), а Ноа познакомится с идеальной на первый взгляд девушкой (Мэйси Ричардсон-Селлерс).

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by The Kissing Booth (@thekissingboothnetflix) on

Продюсер "Аватара" анонсировал возобновление работы над сиквелом

На вопрос, может ли "Будка поцелуев" стать полноценной франшизой с большим количеством фильмов, Кинг ответила: "Я понятия не имею. Мне очень хотелось бы, чтоб это стало чем-то большим. Я сама большой фанат "Будки поцелуев".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Дата, Сиквел, Трейлер, Netflix, Джои Кинг, Будка поцелуев, Будка поцелуев 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
02 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
03 Американка во время прогулки нашла зуб доисторической акулы (Фото)
04 Забавные фотографии животных, которые подняли всем настроение
05 "Мне нравится": Маша Ефросинина кардинально сменила имидж (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 23 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
День в ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военнослужащего
Ситуация на фронте: ранен украинский военный
Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан
Праздник Ураза-байрам в этом году приходится на 24 мая
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь