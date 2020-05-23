Джои Кинг сообщила о дате выхода сиквела "Будки поцелуев" (Видео)

Новости культуры:В этом году нас ждет продолжение любимой романтической комедии "Будка поцелуев" с Джои Кинг в главной роли.

Джои Кинг, исполнительница главной роли в романтической комедии "Будка поцелуев", сообщила о дате выхода сиквела: "24 июля, всего за несколько дней до моего дня рождения. (Актриса родилась 30 июля). Какой прекрасный подарок! Я так рада".

Фильм "Будка поцелуев" вышел на канале Netflix в 2018 году и рассказывал о дружащих с раннего детства Эль Эванс (Джои Кинг) и Ли Флинне (Джоэл Кортни). В старшей школе Эль понимает, что влюблена в главного красавчика школы и плохого парня, старшего брата Ли Ноа (Джейкоб Элорди). Но семья лучшего друга - это табу. Поэтому Эль и Ноа предстоит пройти долгий путь, прежде чем они поцелуются и разберутся в своих чувствах друг к другу. В конце фильма Ноа уезжает учиться в Гарвард, а Эль остается учиться в школе.

Новый фильм расскажет об отношениях на расстоянии. В классе Эль появится новый одноклассник Марко (Тейлор Перес), а Ноа познакомится с идеальной на первый взгляд девушкой (Мэйси Ричардсон-Селлерс).

View this post on Instagram A post shared by The Kissing Booth (@thekissingboothnetflix) on May 22, 2020 at 1:14pm PDT

На вопрос, может ли "Будка поцелуев" стать полноценной франшизой с большим количеством фильмов, Кинг ответила: "Я понятия не имею. Мне очень хотелось бы, чтоб это стало чем-то большим. Я сама большой фанат "Будки поцелуев".