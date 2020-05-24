"Блудный сын" с Майклом Шином продлен на новый сезон

Новости культуры:Точной даты показа нового сезона пока нет.

Телеканал Fox заявил о продлении сериала "Блудный сын" на второй сезон. Учитывая сложности с кинопроизводством, вызванные пандемией коронавируса, сериалу установлена примерная дата премьеры "в середине киносезона 2020/21 годов".

Представитель канала Майкл Торн, сообщая о продлении сериала, сказал:

"С момента премьеры "Блудного сына" фанаты были очарованы талантливой игрой Тома Пэйна и Майкла Шина, когда они сталкиваются друг с другом в одних из самых уникальных на телевидении семейных отношениях. К этому добавляются не менее убедительные образы всего актерского состава в блестящем премьерном сезоне. Мы хотели бы поблагодарить режиссеров и продюсеров, а также Warner Bros. Television за создание сериала. И мы очень рады, что он вернется на наш канал в новом телесезоне".

Сериал "Блудный сын" рассказывает о криминальном психологе Малькольме Брайте (Том Пэйн), который хорошо понимает психологию серийных убийц, потому что его отец, доктор Мартин Уитли (Майкл Шин), сам был серийным убийцей по прозвищу Хирург. Малькольм помогает полиции Нью-Йорка раскрывать преступления, а Мартин надеется наладить отношения со своим блудным сыном.