"Логан": Режиссер фильма объяснил, почему не побоялся убить Росомаху

Новости культуры:Не каждый был готов к тем эмоциональным американским горкам, которые для них приготовил сценарист и режиссер "Логана" Джеймс Мэнголд.

Отправляясь на просмотр "Логана", многие поклонники франшизы "Люди Икс" знали, что этот фильм станет последним для Хью Джекмана в образе Росомахи.

Конечным пунктом этой умопомрачительной поездки стала смерть заглавного героя, что стало одновременно и обманом, и превышением зрительских ожиданий.

Комментируя гибель Росомахи, Мэнголд в интервью ComicBook сказал:

В этот процесс вовлечено меньше людей, чем можно подумать. Сначала были только я и Хью [Джекман]. Поскольку этот фильм задумывался как последний для него, казалось логичным, что он либо уедет в закат, либо умрет. Требовалось придумать некий занавес для этой истории. Это ведь логичная предпосылка, не так ли? Либо у нас будет финал в стиле "Шейна", когда герой отправляется в неизвестные горные дали, либо же его нужно убить.

Первый вариант применялся во всех предыдущих фильмах о Росомахе, но на этот раз иное решение напрашивалось само собой. Было ощущение конца, которое нужно было воплотить на экране, подведя черту под многолетним наследием Хью в этой роли.

Мэнголд также рассказал, что студия Fox без колебаний согласилась с решением убить Росомаху в концовке "Логана". По словам режиссера, все воспринимали такой исход как неизбежный, но естественный, потому что это было завершение длительной легенды.