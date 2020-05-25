Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на еще один сезон

Новости культуры:Телеканал FX продлил комедийный сериал "Чем мы заняты в тени" (What We Do In The Shadows) на третий сезон.

Компания приняла решение о продолжении в разгар второго сезона, финал которого состоится 10 июля. По данным FX, первые шесть эпизодов второго сезона в США в среднем смотрели 3,2 млн зрителей — что на четверть больше, чем зрителей этих же серий первого сезона.

"Мы невероятно счастливы, что зрители и критики полностью единогласны насчет "Теней". Неделю за неделей наши сценаристы, режиссеры и удивительный актерский состав продолжают создавать один из самых лучших комедийных сериалов на ТВ", — заявил куратор оригинальных программ FX.

О дате выхода нового сезона пока не сообщается.

Напомним, основой сериала стала оригинальная комедия Тайки Вайтити и Джемейна Клемента "Реальные упыри" 2014 года. Они выступают в качестве продюсеров сериала, а сам Вайтити еще и исполняет эпизодическую роль Виаго, которую играл в фильме.