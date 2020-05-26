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Киану Ривз будет очень рад: Для франшизы "Джона Уика" планируют пять фильмов

Киану Ривз будет очень рад: Для франшизы "Джона Уика" планируют пять фильмов
08:39 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Сейчас идет разработка уже четвертой картины, но очевидно, что на этом создатели франшизы останавливаться не намерены.

Каждая новая часть боевика "Джон Уик" во главе с Киану Ривзом собирает в мировом прокате все более внушительную кассу. 

Отвечая на вопрос о дальнейших перспективах "Джона Уика", сценарист Дерек Кольстад в интервью ComicBook сказал, что выпуск новых фильмов — вовсе не самоцель, потому что на первом месте стоит спонтанность творческого процесса:

Думаю, нужно отдать должное Киану Ривзу и его карьере, потому что он не так-то часто снимается в сиквелах. В "Джоне Уике" он находит нечто особенное и важное для себя — причем не все это можно выразить словами. Не знаю, сколько еще частей мы снимем, но я думаю, что на данный момент наш план — по крайней мере четыре или пять. 

 
 
 
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The world of Wick like you’ve never seen it before. Check out these rare #JohnWick BTS photos. #LionsgateLIVE

Публикация от John Wick (@johnwickmovie)

Вопрос в том, удастся ли нам… "Втиснуть" — не самое подходящее слово, потому что оно имеет негативную коннотацию. Может, мы посмотрим "Джона Уика 4" и скажем: "Получился длинный фильм. Может, нам лучше не торопиться, не форсировать события и вывести из него пятую часть?" Если так случится, то думаю, что Киану будет очень рад. Он очень привязан к своему герою. 

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Из слов Кольстада очевидно, что будущее франшизы будет во многом зависеть от желания Ривза. Что до продюсеров и авторской команды, то они пока не чувствуют, что эта история себя исчерпала. Кроме того, уже давно планируется выпуск спин-оффа, действия которого развернутся вокруг отеля "Континенталь".

Премьера "Джона Уика 4" намечена на 26 мая 2022 года.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Киану Ривз, Джон Уик.
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