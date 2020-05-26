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"Годзилла против Кинг Конга" может не выйти в прокат в этом году

"Годзилла против Кинг Конга" может не выйти в прокат в этом году
03:16 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Warner Bros, может перенести релиз "Годзиллы против Кинг Конга".

Киностудия Warner Bros. может в очередной раз изменить прокатный график фантастического фильма "Годзилла против Кинг Конга". На это намекает перенос дат релиза некоторых сопутствующих материалов, в частности, иллюстрированной энциклопедии "The Art of Godzilla vs. Kong".

Как отмечает издание Comic Book, она должна была поступить в продажу одновременно с выходом картины в ноябре 2020 года. Теперь же книга заявлена в продажу на 21 мая 2021 года. Вполне вероятно, что такая же судьба ждет и сам фильм. Представители студии пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Изначально выход "Годзиллы против Кинг Конга" в широкий прокат был запланирован на май 2020 года. Однако из-за присутствия в прокатной сетке приключенческого боевика "Форсаж 9" Warner Bros. приняла решение перенести премьеру на март. Летом 2019 года график был вновь подвергнут ревизии: лента переместилась на ноябрь.

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Тогда же глава студии Тоби Эммерих говорил в одном из интервью о том, что график может быть вновь изменен. "Он может выйти позже, чем предполагается, чтобы стать проектом класса А+", - заявлял тогда он.

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Фильмы, Warner Bros., Годзилла против Кинг-Конга.
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