Звезды "Властелина колец" встретились через 17 лет

Новости культуры:Выпуск, посвященный "Властелину колец", выйдет на YouTube-канале Гада в ближайшее воскресенье.

За последние месяцы, которые проходят под знаком самоизоляции, актер Джош Гад ("Вернуться к вам", "Маршалл", "Холодное сердце") радует пользователей соцсетей и кинолюбителей тем, что он устраивает коллективные онлайн-встречи с актерами из разных, но всеми любимых фильмов.

Например, при помощи Zoom уже состоялось воссоединение актерского состава "Балбесов", "Назад в будущее" и "Всплеска". Теперь же Гад опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, что на этих выходных к эфиру подключится актерское "Братство" из трилогии "Властелин колец".

В трехминутном тизере Гад показал некоторых из участников встречи — в их числе оказались Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс), Шон Эстин (Сэм), Доминик Монаган (Мерри), Билли Бойд (Пиппин), Орландо Блум (Леголас) и сэр Иэн Маккеллен (Гэндальф).

На дополнительном скриншоте можно узнать еще больше знакомых лиц — среди них режиссер Питер Джексон, Вигго Мортенсен (Арагорн), Джон Рис-Дэвис (Гимли), Шон Бин (Боромир), Миранда Отто (Эовин), Лив Тайлер (Арвен), Энди Серкис (Голлум) и Карл Урбан (Эомер).

На организацию подобных встреч Гада вдохновили пересмотры любимых семейных фильмов вместе со своими детьми. Участниками первого "воссоединения" стали повзрослевшие артисты из "Балбесов". Это событие взорвало Интернет, так что с тех пор Гад поддерживает начатую традицию.