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Съемки 3 сезона "Полового воспитания" начнутся в августе (Видео)

Съемки 3 сезона "Полового воспитания" начнутся в августе (Видео)
15:55 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:На данный момент британское телешоу насчитывает два сезона, тогда как съемки третьего должны были стартовать в начале текущего месяца.

Комедийно-драматический сериал о подростках "Половое воспитание" является одним из хитов стрим-сервиса Netflix. 

Из-за пандемии коронавируса продюсерам пришлось отказаться от изначальных планов, отложив работу на неопределенный срок. Как передает Deadline со ссылкой на свои источники, Netflix рассчитывает наконец приступить к работе над новыми сериями в августе.

Впрочем, официального анонса от Netflix по этому поводу пока не последовало, поскольку это лишь предварительные расчеты, которые могут измениться в зависимости от дальнейшей ситуации с CODIV-19. 

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Сообщается, что актерский состав "Полового воспитания" с нетерпением ждет возможности вернуться к работе. При этом очевидно, что на протяжении какого-то времени пребывание на съемочной площадке будет сопряжено с массой предосторожностей и ограничений.

О том, что "Половое воспитание" было продлено на третий сезон, стало известно в феврале этого года. Телешоу находит отклик как у рядовых зрителей, так и у критиков, которые хвалят его за искренний подход к вопросам сексуальности и отсутствие дискриминации. Два первых сезона сериала доступны для просмотра на Netflix.

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Фильмы, Кино, Сериалы, Netflix, Половое воспитание.
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