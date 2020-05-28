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Лиза Кудроу о воссоединении "Друзей": "Будет по-настоящему весело"

Лиза Кудроу о воссоединении "Друзей": "Будет по-настоящему весело"
18:18 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Американская актриса Лиза Кудроу призналась, чего поклонникам ждать от воссоединения "Друзей".

С тех пор как стало известно, что актеры популярного ситкома "Друзья" спустя много лет после завершения шоу готовы воссоединиться в специальном эпизоде, фанаты не переставали гадать, когда же случится эта встреча. И Лиза Кудроу, сыгравшая Фиби Буффе, в интервью Entertainment Tonight призналась, что сама "не может дождаться, когда это произойдет".

Актриса заметила, что они долгие годы не собирались вшестером под взглядами других людей, да и вообще все вместе смогли собраться лишь однажды, когда выбрались на ужин.

"Могу только представлять, как это будет. Будет весело. Я имею в виду по-настоящему весело", - поделилась ожиданиями актриса. Также Кудроу рассказала, в какой момент у нее и других актеров шоу появилась мысль о воссоединении. Оказалось, на их решение сильно повлиял выпуск "Друзей" на Netflix, где ситком пользовался огромной популярностью.

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Теперь "Друзей" можно будет смотреть в новом стриминговом сервисе HBO Max, правда, ознаменовать его запуск специальным эпизодом шоу, как это планировалось изначально, не удалось. Так что из-за пандемии коронавируса поклонникам придется дожидаться воссоединения Лизы, Дженнифер Энистон, Дэвида Швиммера, Мэттью Перри, Кортни Кокс и Мэтта ЛеБлана еще неопределенное время.

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Сериал, HBO, Друзья, Лиза Кудроу, HBO Max.
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