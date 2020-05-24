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Ликуйте: выходит в свет кулинарная книга с рецептами из "Друзей"
Ликуйте: выходит в свет кулинарная книга с рецептами из "Друзей"

Ликуйте: выходит в свет кулинарная книга с рецептами из "Друзей"

Ликуйте: выходит в свет кулинарная книга с рецептами из "Друзей"
21:44 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter.com

Новости культуры:В сентябре этого года выйдет книга с любимыми рецептами героев популярного американского сериала "Друзья".

Из-за коронавируса пришлось перенести съемки нового эпизода сериала "Друзья". К счастью, выпуск с участием Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта ЛеБлана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера все же выйдет на HBO Max, а нас ждет еще один приятный сюрприз, связанный с любимым шоу.

В сентябре на прилавках появится книга с рецептами из культового проекта - с официального одобрения Warner Bros.

Автор и по совместительству шеф-повар Аманда Йи пообещала, что соберет рецепты для кулинаров любого уровня мастерства: от простых любителей вкусной и сытной пищи в духе Джо Триббиани до аса и амбассадора "моколада" и носителя индейки на голове Моники Геллер.

Работа над специальным эпизодом "Друзья" завершится этим летом

В книгу войдут более 90 блюд, фигурировавших в "Друзьях": печенье, которое пекла бабушка Фиби (а на деле, как позже выяснилось, просто покупала в супермаркете); сладкий трюфель Рэйчел, который из-за слипшихся страниц вобрал в себя ингредиенты мясной запеканки; любимый сэндвич Росса и картошка фри от Джо.

Правда, нет ни слова о том, увидим ли мы рецепт умопомрачительно вкусного чизкейка, который Рэйчел и Чендлер уплетали прямо с пола в подъезде - так он был хорош. А еще надеемся найти блюдо с бататом от персонажа Брэда Питта.

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Все по теме:

Сериал, Warner Bros., Рецепты, Друзья, Книга рецептов.
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