Руби Роуз покинула "Бэтвумен": актриса поблагодарила съемочную команду (Видео)

Новости культуры:Руби Роуз прервала молчание после ухода из сериала "Бэтвумен".

Актриса Руби Роуз опубликовала в Instagram пост, в котором попробовала объяснить причины, по которым она покинула сериал "Бэтвумен", где исполняла главную роль:

"Спасибо всем, кто был со мной в этом приключении. Если бы я перечислила всех, то мне пришлось бы поставить тысячу тэгов к этому посту. Но спасибо актерам, съемочной группе, продюсерам и студии. Это было непростое решение, но те, кто знает, те знают.

У меня не было цели не признавать важность этого шоу для телевидения и нашего сообщества. Я молчала, потому что это был мой выбор, но я вас всех обожаю. Уверена, что следующий сезон тоже будет великолепным".

View this post on Instagram A post shared by Ruby Rose (@rubyrose) on May 27, 2020 at 5:03pm PDT

Для второго сезона на роль главной героини канал CW и студия Warner Bros. Television ищут новую активистку ЛГБТ-сообщества, которая была бы одновременно и актрисой. 30-летняя Камрин Граймс, наиболее известная своей работой в сериале "Молодые и дерзкие", написала в своем Twitter пост о готовности стать новой Бэтвумен.

А на слова одного из комментаторов, что продюсеры ищут актрису с нетрадиционной ориентацией, Камрин сообщила, что внезапно почувствовала себя бисексуалкой.