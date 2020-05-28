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Руби Роуз покинула "Бэтвумен": актриса поблагодарила съемочную команду (Видео)

Руби Роуз покинула "Бэтвумен": актриса поблагодарила съемочную команду (Видео)
22:12 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:Руби Роуз прервала молчание после ухода из сериала "Бэтвумен".

Актриса Руби Роуз опубликовала в Instagram пост, в котором попробовала объяснить причины, по которым она покинула сериал "Бэтвумен", где исполняла главную роль:

"Спасибо всем, кто был со мной в этом приключении. Если бы я перечислила всех, то мне пришлось бы поставить тысячу тэгов к этому посту. Но спасибо актерам, съемочной группе, продюсерам и студии. Это было непростое решение, но те, кто знает, те знают.

У меня не было цели не признавать важность этого шоу для телевидения и нашего сообщества. Я молчала, потому что это был мой выбор, но я вас всех обожаю. Уверена, что следующий сезон тоже будет великолепным".

 
 
 
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"Девушка с татуировкой дракона" превратится в сериал

Для второго сезона на роль главной героини канал CW и студия Warner Bros. Television ищут новую активистку ЛГБТ-сообщества, которая была бы одновременно и актрисой. 30-летняя Камрин Граймс, наиболее известная своей работой в сериале "Молодые и дерзкие", написала в своем Twitter пост о готовности стать новой Бэтвумен.

А на слова одного из комментаторов, что продюсеры ищут актрису с нетрадиционной ориентацией, Камрин сообщила, что внезапно почувствовала себя бисексуалкой.

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Сериал, Руби Роуз, Бэтвумен.
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