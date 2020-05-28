СМИ: Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Новости культуры:Актер Генри Кавилл, который сейчас играет в сериале "Ведьмак", ведет переговоры со студией Warner Bros.

Актер Генри Кавилл может вернуться к роли Кларка Кента в киновселенной DC студии Warner Bros.

Как сообщает Variety, актер ведет переговоры о возвращении в киновселенную, хотя о запуске сиквела "Человека из стали" речь не идет. Журанлисты полагают, что Супермен может появиться в качестве камео в одном из грядущих фильмов DC. В частности - во второй части "Шазама", "Черном Адаме" или "Аквамене 2".

Кавилл исполнил роль Супермена в фильмах "Человек из стали", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лига справедливости".

Ранее сообщалось, что режиссерская версия кинокомикса "Лига справедливости" от постановщика Зака Снайдера, о существовании которой несколько лет говорили фанаты, все же появится на экранах.