Квентин Тарантино назвал самый лучший фильм десятилетия

Новости культуры:На первом месте в личном рейтинге режиссера оказалась кинолента "Социальная сеть" режиссера Дэвида Финчера.

Как известно, Квентин Тарантино - заядлый киноман, который посвящает просмотру кино большую часть своего досуга. Режиссер также любит составлять собственные рейтинги лучших фильмов по итогам каждого года, но в 2019 году он решил вывести список киношедевров за последние десять лет.

В интервью Premiere Magazine Тарантино рассказал, что его личный топ за прошлую декаду возглавляет биографическая драма Дэвида Финчера "Социальная сеть" (2010).

Почему? По мнению Тарантино, объяснения здесь излишни: "Без труда отвечу: для меня это "Социальная сеть". Этот фильм на первом месте просто потому, что он самый лучший, вот и все! Он сокрушает всех конкурентов".

Тарантино не единственный, кто столь высоко оценивает достоинства "Социальной сети", ведь с момента своего выхода этот фильм остается определяющим для начала XXI века. В 2011 году картина была удостоена трех премий "Оскар", включая победу в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Главные роли в фильме сыграли Джесси Айзенберг и Эндрю Гарфилд, которые тоже вполне были достойны наград Американской киноакадемии.

Позже Тарантино обязательно представит полный список из 10 лучших фильмов по итогам 2010-х, но он уже объявил, что на втором месте в его личном рейтинге расположился "Дюнкерк" Кристофера Нолана.