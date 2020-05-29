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В "Гарри Поттере" нашли скрытую интимную сцену (Фото, Видео)

В "Гарри Поттере" нашли скрытую интимную сцену (Фото, Видео)
21:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Автор титров к фильму о Гарри Поттере рассказал о зашифрованной интимной сцене.

Как известно, третья часть франшизы "Гарри Поттер и узник Азкабана" заканчивается кадрами, стилизованными под Карту мародеров. Именно там, по данным The Independent, авторы проекта спрятали курьезную и довольно пикантную пасхалку.

Обратили на это внимание пользователи сети, которые, видимо, не впервые просматривали киноленту.

Карта показывала место пребывания каждого человека в магической школе Хогвартс. И одна пара следов была расположена в довольно необычном положении, что наталкивало на мысль про интимную сцену.

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Прокомментировать подозрения взялся автор 11-минутных титров Рас Вазерелл. Он признался, что и впрямь захотел пошутить таким образом и спрятал в ролике единственную интимную сцену "Гарри Поттера". Сначала авторы думали не включать ее до окончательного видео фильма, однако режиссер Альфонсо Куарон таки дал разрешение на это.

В то же время Рас Вазерелл поторопился отметить, что эта шутка не является провокацией. Речь не шла именно об интиме, а, возможно, про поцелуи или объятия. Не рассекречивали и героев фильма, которые могли бы иметь романтические отношения.

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Все по теме:

Фильм, Гарри Поттер, Сцена, Интим, Гарри Поттер и узник Азкабана, Титры.
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