Джоан Роулинг рассказала об истинном "месте рождения" Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг на своей странице в Twitter рассказала, где создавала серию книг - историю о волшебнике Гарри Поттере.

"Это истинное место рождения "Гарри Поттера", если вы определяете "место рождения" как место, где я впервые дотронулась ручкой до бумаги", написала Роулинг, прикрепив к посту фотографию небольшого лондонского дома.

По ее словам, первые строчки популярной истории были написаны в съемной комнате, расположенной над спортивным магазином. Здесь, на перекрестке Клэпхем, "были заложены первые кирпичи Хогвартса".

For instance, I never visited this bookshop in Oporto. Never even knew of its existence! It’s beautiful and I wish I *had* visited it, but it has nothing to do with Hogwarts! pic.twitter.com/f83rxBeeyY

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 21, 2020