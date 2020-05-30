Звезды "Джуманджи" снова поработают вместе

Новости культуры:Актрисы Аквафина и Карен Гиллан сыграют в экшн-комедии "Шелли".

После совместных съемок в "Джуманджи: Новый уровень" Аквафина и Карен Гиллан вновь объединяются, чтобы исполнить главные роли в боевике "Шелли". Создатели картины описывают свой проект как "Барри", встречающего "Дрянных девчонок".

Шелли (Аквафина) была жестоко разыграна во время выпускного вечера в школе. Она получила психологическую травму, покинула родной городок и со временем стала наемной убийцей. Спустя годы она с радостью узнает, что новое задание - это Диана (Карен Гиллан), ее школьная обидчица. Но школьные конфликты забываются, девушки становятся лучшими подругами. И Шелли теперь придется защищать Диану и себя от следующей команды убийц, посланных завершить ее работу.

Режиссером картины станет Джуд Вэн, для которой эта работа - дебют в полнометражном кино.

Сценарий написан тоже дебютантами - Майклом Донджером и Лиз Сторм. Продюсером выступает Йен Брайс ("Трансформеры", "Спасти рядового Райана", "Призрачная шестерка").