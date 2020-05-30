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Актер Райан Гослинг может сыграть в ремейке "Человека-волка"
Райан Гослинг может сыграть в ремейке "Человека-волка"

Актер Райан Гослинг может сыграть в ремейке "Человека-волка"

Актер Райан Гослинг может сыграть в ремейке "Человека-волка"
19:12 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры:Американский актер Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке фильма "Человек-волк".

Актер Райн Гослинг снимется в ремейке фильма "Человек-волк". Картина станет частью "вселенной монстров" студии Universal, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Кто будет режиссером проекта, пока неизвестно. Неизвестно также, кто в нем снимется, кроме Гослинга. Актер сыграет телеведущего, который инфицировался и превратился в оборотня.

Сценаристами проекта выступят Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело ("Оранжевый - хит сезона"). Создатели намерены сделать новую картину близкой по атмосфере драмам "Телесеть" (1976) Сидни Люмета и "Стрингер" (2014) Дэна Гилроя.

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Universal инициировала производство фильма после коммерческого успеха "Человека-невидимки" с Элизабет Мосс.

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Фильм, Райан Гослинг, Universal, Человек-невидимка, Человек-волк.
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