Режиссер "Чернобыля" может взяться за экранизацию романа Джона Фаулза

Новости культуры:Режиссер Йохан Ренк готов поработать над непростой задачей.

Шведский режиссер Йохан Ренк, известный по своей работе над сериалом "Чернобыль", опубликовал в своем Instagram-аккаунте обложку книги Джона Фаулза "Волхв" с подписью: "Что-то назревает".

Представитель студии Neal Street Production Пиппа Харрис подтвердила Variety, что в настоящий момент ведутся переговоры с Ренком, чтобы он стал режиссером мини-сериала по этому роману: "Мы не могли придумать, кто лучше него подходил бы для этой работы".

Роман "Волхв" рассказывает о британском учителе, который прибывает на один из островов Греции для работы. Там он попадает под влияние философа-отшельника, мастера манипуляции. Став жертвой жестоких психологических приемов, главный герой с трудом отличает реальность от вымысла. Чудом сохранив рассудок, он возвращается домой, в Англию.

View this post on Instagram A post shared by Johan Renck (@johanrenck) on May 27, 2020 at 10:18am PDT

Из-за того, что речь в романе идет о психологии, он весьма сложен для экранизации. В 1968 году роман уже попробовали превратить в фильм. Главные роли в фильме Гая Грина сыграли Майкл Кейн и Энтони Куинн.

Фаулз назвал картину "полнейшей катастрофой", а Кейн - "худшим фильмом в его карьере".