Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Анбандлинг "Нафтогаза": директор ГТС отреагировал на обращение нардепов в КСУ
Анбандлинг "Нафтогаза": директор ГТС отреагировал на обращение нардепов в КСУ
Следующее заседание Рады: Кравчук рассказала, что будут рассматривать
Следующее заседание Рады: Кравчук рассказала, что будут рассматривать
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Актер Райан Гослинг может сыграть в ремейке "Человека-волка"
Райан Гослинг может сыграть в ремейке "Человека-волка"

Режиссер "Чернобыля" может взяться за экранизацию романа Джона Фаулза

Режиссер "Чернобыля" может взяться за экранизацию романа Джона Фаулза
20:45 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:Режиссер Йохан Ренк готов поработать над непростой задачей.

Шведский режиссер Йохан Ренк, известный по своей работе над сериалом "Чернобыль", опубликовал в своем Instagram-аккаунте обложку книги Джона Фаулза "Волхв" с подписью: "Что-то назревает".

Представитель студии Neal Street Production Пиппа Харрис подтвердила Variety, что в настоящий момент ведутся переговоры с Ренком, чтобы он стал режиссером мини-сериала по этому роману: "Мы не могли придумать, кто лучше него подходил бы для этой работы".

Роман "Волхв" рассказывает о британском учителе, который прибывает на один из островов Греции для работы. Там он попадает под влияние философа-отшельника, мастера манипуляции. Став жертвой жестоких психологических приемов, главный герой с трудом отличает реальность от вымысла. Чудом сохранив рассудок, он возвращается домой, в Англию.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Johan Renck (@johanrenck) on

Квентин Тарантино назвал самый лучший фильм десятилетия

Из-за того, что речь в романе идет о психологии, он весьма сложен для экранизации. В 1968 году роман уже попробовали превратить в фильм. Главные роли в фильме Гая Грина сыграли Майкл Кейн и Энтони Куинн.

Фаулз назвал картину "полнейшей катастрофой", а Кейн - "худшим фильмом в его карьере".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экранизация, Джон Фаулз, Волхв, Йохан Ренк, Neal Street Production.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Шмыгаль уточнил, что МВФ требует от Украины
05 Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В ближайшие дни Украину зальют дожди
Пандемия: Бразилия догнала Испанию по числу умерших
Пандемия: Бразилия догнала Испанию по числу умерших
Декларация Разумкова: чем владеет спикер Рады
Декларация Разумкова: чем владеет спикер Рады
Вторая попытка: Запуск корабля SpaceX Crew Dragon на МКС - онлайн-трансляция (Видео)
Вторая попытка: Запуск корабля SpaceX Crew Dragon на МКС - онлайн-трансляция (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь