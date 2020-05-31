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"Ходячие мертвецы": Мелисса МакБрайд может сыграть в спин-оффах флагманского сериала

"Ходячие мертвецы": Мелисса МакБрайд может сыграть в спин-оффах флагманского сериала
18:00 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:В предстоящих спин-оффах появятся многие знакомые лица.

Как известно, история Рика Граймса из "Ходячих мертвецов" еще далеко не окончена, потому что впереди зрителей ожидает три полнометражных фильма о персонаже Эндрю Линкольна. Несмотря на то что Рик улетел на вертолете в неизвестном направлении, оказавшись вдали от своих близких, в предстоящей трилогии в той или иной форме должны появиться многие герои, знакомые зрителям по флагманскому сериалу.

Ранее стало известно, что в спин-оффе о Рике появятся Норман Ридус, Данай Гурира, Джеффри Дин Морган и Кейли Флеминг, а сейчас поступила информация об участии в проекте Мелиссы МакБрайд.

В "Ходячих мертвецах" за МакБрайд закреплена роль Кэрол Пелетье, которая многими зрителями расценивается как один из самых ярких персонажей во всем сериале. Кроме того, у нее много общего с Риком. Согласно We Got This Covered, участие актрисы в предстоящей трилогии уже решено, однако пока неясно, в каком именно из трех фильмов стоит ждать ее появления. Интересно, что МакБрайд уже доводилось быть "кроссовер-персонажем", поскольку она наряду с Линкольном фигурирует в одном из эпизодов побочного сериала "Бойтесь ходячих мертвецов".

 
 
 
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Известна предполагаемая дата выхода финального эпизода 10 сезона "Ходячих мертвецов"

Тем временем в Интернет начали просачиваться первые сведения о сюжете будущих фильмов про Рика Граймса. Например, инсайдеры передают, что герой окажется в коммуне ученых, которые ищут противоядие против зомби-вируса. Кажется, что это хорошие ребята, но Граймсу предстоит узнать, что их методы противоречат этике, потому что они проводят опыты на живых людях.

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Сериал, Ходячие Мертвецы, Мелисса МакБрайд.
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