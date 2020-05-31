Marvel подумает: Хлоя Беннет хотела бы собственный спин-офф

Новости культуры:Фанаты такому развитию событий будут только рады.

С появлением потокового сервиса Disney+ перед Marvel открылись безграничные возможности в плане создания новых шоу. При этом Кевин Файги подчеркнул, что ни один из существующих сериалов Marvel TV больше не является частью общей вселенной Marvel. Но, если события "Защитников", "Плаща и Кинжала" и "Беглецов" можно исключить из общей истории, с "Агентами Щ.И.Т." в этом плане определенно возникли бы трудности.

За долгие годы существования шоу в нем получили камео многие звезды большой киновселенной: Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), Мария Хилл (Коби Смолдерс), Джаспер Ситуэлл (Максимилиано Эрнандес), Пегги Картер (Хейли Этвелл) и другие. Благодаря им сюжет "Агентов Щ.И.Т." оказался тесно сплетен с событиями основных фильмов, и просто так оставить все в прошлом не получится.

И на тот случай, если Marvel все же решит каким-то образом продлить линию шоу, у Хлои Беннет (Дейзи Джонсон) есть идея, как это можно сделать. В одном из недавних интервью актриса заявила, что была бы рада получить собственный спин-офф на Disney+. Когда ее спросили, насколько реален выход отдельного сериала "Дрожь", Беннет ответила: "Конечно, это было бы очень весело. Я бы очень этого хотела! Но пока я видела упоминание о шоу только в Twitter. На официальном уровне никаких заявлений не было".

View this post on Instagram A post shared by Agents of S.H.I.E.L.D. (@agentsofshield) on Apr 24, 2020 at 11:10am PDT

Что ж, если слухи окажутся правдивыми и Marvel действительно сделает "Дрожь" частью общей киновселенной, насчет актрисы на главную роль беспокоиться точно не придется.