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Режиссер "Логана" прокомментировал идею убийства Людей Икс профессором Ксавье

Режиссер "Логана" прокомментировал идею убийства Людей Икс профессором Ксавье
22:15 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:В своей работе Джеймс Мэнголд попробовал показать истинную трагедию мутантов.

Общаясь с фанатами в Twitter при содействии портала ComicBook, режиссер и сценарист Джеймс Мэнголд рассказал массу интересного о своем фильме "Логан" (2017), в котором Хью Джекман в последний раз предстал в образе Росомахи.

По сюжету этой картины, мутантов на Земле почти не осталось, а стареющий Логан ухаживает за тяжело больным Чарльзом Ксавье, который страдает от опасных телепатических приступов.

Позже выясняется, что именно один из таких приступов привел к вымиранию мутантов. Мэнголд признался, что этот сюжетный поворот стал сюрпризом и для него самого, ведь он не ожидал, что студия решится на столь смелый шаг.

 
 
 
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По этому поводу режиссер написал: "Я не думал, что когда-либо смогу смириться с идеей, что Чарльз непредумышленно убил Людей Икс во время одного из приступов деменции, но я чувствовал, что за этим героем должна стоять некая глубокая трагедия. Я благодарен руководителям Fox за их смелость, а также нашей публике, которая с готовностью приняла такое развитие событий".

"Логан": Режиссер фильма объяснил, почему не побоялся убить Росомаху

О том, что Мэнголд при создании "Логана" имел значительную творческую свободу, говорит и тот факт, что фильм получил "взрослый" рейтинг R. Риск себя оправдал, потому что в мировом прокате картина собрала без малого $620 млн при бюджете $97 млн.

 
 
 
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Кроме того, "Логан" попал в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий".

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Росомаха, Люди Икс, Logan, Джеймс Мэнголд.
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