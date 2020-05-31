Режиссер "Логана" прокомментировал идею убийства Людей Икс профессором Ксавье

Новости культуры:В своей работе Джеймс Мэнголд попробовал показать истинную трагедию мутантов.

Общаясь с фанатами в Twitter при содействии портала ComicBook, режиссер и сценарист Джеймс Мэнголд рассказал массу интересного о своем фильме "Логан" (2017), в котором Хью Джекман в последний раз предстал в образе Росомахи.

По сюжету этой картины, мутантов на Земле почти не осталось, а стареющий Логан ухаживает за тяжело больным Чарльзом Ксавье, который страдает от опасных телепатических приступов.

Позже выясняется, что именно один из таких приступов привел к вымиранию мутантов. Мэнголд признался, что этот сюжетный поворот стал сюрпризом и для него самого, ведь он не ожидал, что студия решится на столь смелый шаг.

View this post on Instagram A post shared by X-Men: Mutante & Orgulhoso BR (@mutanteorgulhosobr) on May 30, 2020 at 10:21am PDT

По этому поводу режиссер написал: "Я не думал, что когда-либо смогу смириться с идеей, что Чарльз непредумышленно убил Людей Икс во время одного из приступов деменции, но я чувствовал, что за этим героем должна стоять некая глубокая трагедия. Я благодарен руководителям Fox за их смелость, а также нашей публике, которая с готовностью приняла такое развитие событий".

О том, что Мэнголд при создании "Логана" имел значительную творческую свободу, говорит и тот факт, что фильм получил "взрослый" рейтинг R. Риск себя оправдал, потому что в мировом прокате картина собрала без малого $620 млн при бюджете $97 млн.

View this post on Instagram A post shared by Guy Who's Obsessed With X-men (@xmengeek) on May 29, 2020 at 7:12pm PDT

Кроме того, "Логан" попал в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий".