Снимали в квартире: украинский режиссер снял короткометражку о самоизоляции

Новости культуры:Лента с названием Together ("Вместе") появилась на YouTube-канале Балтера.

Очевидно, вдохновившись карантинными работами Дэвида Сандберга, украинский режиссер Макс Балтер снял 6-минутный триллер о самоизоляции на карантине.

По сюжету, главная героиня на карантине с трудом преодолевает одиночество и чувство тревоги. Ей все время кажется, что в квартире она не одна.

Главную роль сыграла актриса театра ДАХ и участница социального рейв-бэнда "ЦеШо" Маруся Ионова. В целом же над фильмом работала команда из восьми людей, которые сняли триллер в квартире режиссера за 16 часов.

"Это история о нашей психологической неготовности к карантину, - рассказал Балтер. - Она близка мне и многим моим друзьям, поэтому мне захотелось ее рассказать на том языке, которым я владею лучше всего – языке видео".

Примечательно, что это не первая подобная работа режиссера. В 2018 году его короткометражный фильм о буллинге Riposte стал номинантом одного из крупнейших фестивалей короткого метра My RØDE Reel в номинации "Лучшие визуальные эффекты".