Дж. К. Симмонс о съемках в "Человеке-пауке": Я обязан сняться в еще двух картинах, если меня пригласят

Новости культуры:Дж. К. Симмонс подтвердил, что заключил контракт на три фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом.

В разговоре с журналом People Симмонс заявил, что вместе с фильмом "Человек-паук: Вдали от дома" подписался и на два потенциальных продолжения серии в рамках киновселенной Marvel — в которых он тоже может сыграть Джея Джону Джеймсона.

Однако, как отметил актёр, это ещё не гарантия того, что персонаж действительно появится в третьей и четвёртой частях серии с Томом Холландом в главной роли. По его словам, пока что фанатам не стоит рассчитывать на его возвращение.

"Такие контракты всегда односторонние… Ну, может, и не всегда, но в моём случае он был односторонним. То есть, я обязан сняться в ещё двух картинах, если меня пригласят, но они не обязаны использовать моего персонажа. Но мне было очень приятно получить возможность вернуться к герою, которого я уже играл в другой серии фильмов", -Дж. К. Симмонс

Дж. К. Симмонс исполнил роль главного редактора газеты "The Daily Bugle" в трёх фильмах о Человеке-пауке, снятых Сэмом Рэйми. Он вернулся к образу в послетитровой сцене "Вдали от дома", где The Daily Bugle стала онлайн-таблоидом.

Когда стартуют съёмки третьего "Человека-паука" с Холландом, пока что неизвестно, хотя до этого их планировали начать в середине июля. Сам фильм должен выйти в прокат 5 ноября 2021-го — в апреле дату релиза перенесли на четыре месяца.