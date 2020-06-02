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"Обвинять меня стало модно": Вуди Аллен сетует на неуважение коллег

"Обвинять меня стало модно": Вуди Аллен сетует на неуважение коллег
17:15 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Режиссер Вуди Аллен продолжает защищаться перед лицом тех, кто отвернулся от него из-за давнего сексуального скандала.

Напомним, приемная дочь Аллена Дилан Фэрроу уже многие годы настаивает, что в детстве она стала жертвой растления со стороны знаменитого режиссера.

На волне движения #MeToo многие артисты отказались работать с Алленом. Сам 84-летний кинематографист признается, что он никогда бы не подумал, что кто-то поверит в обвинения Дилан.

В интервью The Guardian Аллен сказал: "Я думал, что люди сразу же воспримут это как смехотворный вздор. С самого первого дня я не воспринимал это всерьез. То есть это так же нелепо, как если бы меня обвинили в том, что я расстрелял шестерых людей из автомата. Глупо отказываться от работы со мной. Актеры не понимают сути имеющихся фактов. Вместо этого они пекутся лишь о том, чтобы занять публично выгодную и своекорыстную позицию. Есть ли в этом мире кто-то, кто не был бы против растления малолетних? Вот чем руководствуются актеры и актрисы. Обвинять меня стало модно - точно так же все внезапно принялись есть кудрявую капусту и прочую здоровую пищу".

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К тем, кто зарекся сотрудничать с Алленом, принадлежат Тимоти Шаламе, Грета Гервиг, Колин Ферт, Ребекка Холл, Рэйчел Броснахэн, Эль Фаннинг и другие. Последним на данный момент фильмом Аллена является романтическая комедия "Дождливый день в Нью-Йорке".

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Все по теме:

Вуди Аллен, Дилан Фэрроу, Сексуальное домогательство, MeToo, Дождливый день в Нью-Йорке.
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