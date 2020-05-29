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Не забывайте Харви Вайнштейна: продюсера обвинили в новых преступлениях

Не забывайте Харви Вайнштейна: продюсера обвинили в новых преступлениях
14:16 Сегодня Телеграф apostrophe.ua

Новости шоу бизнеса:Осужденного Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

Харви Вайнштейн, отбывающий заключение в тюрьме Венде, получил новый иск от четырех анонимных женщин, обвиняющих его в сексуальном насилии. Одной из жертв на момент предполагаемого преступления было 17 лет.

В иске также фигурирует имя брата Харви, Роберта Вайнштейна. В нем утверждается, что он знал о сексуальном проступке Вайнштейна и активно его скрывал, пишет Page Six.

43-летняя женщина из Теннесси заявила, что в 1994 году ей было всего 17 лет, когда в Нью-Йорке Вайнштейн заманил ее в гостиничный номер на деловую встречу и сказал, что ей придется "сексуально ублажить его", если она хочет состояться как актриса. В судебных документах сказано, что он заставил ее заняться с ним оральным сексом, а затем изнасиловал. Поскольку в то время она была несовершеннолетней, ее обвинения подпадают под действие Закона о детях-жертвах, что отменяет срок исковой давности.

70-летняя эквадорка утверждает, что в 1984 году 68-летний Вайнштейн напал на нее на Каннском кинофестивале. Ей было 34 года, и она пыталась войти в киноиндустрию как документалист. Вайнштейн, якобы, пригласил ее обсудить проект, отвел в свою комнату в отеле, где склонял к сексу. Ей удалось вырваться, но Вайнштейн призвал ее молчать, если она не хочет потерять работу в отрасли.

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38-летняя жительница Нью-Йорка заявила, что в 2008 году Вайнштейн заметил ее в ресторане на Манхэттене и пообещал "помочь поднять карьеру на новый уровень". Несколько дней спустя продюсер пригласил ее в свою квартиру в Сохо и якобы изнасиловал. Он сказал ей, что если она кому-нибудь расскажет, он разрушит ее карьеру.

35-летняя венгерка рассказала, что познакомилась с Вайнштейном на Венецианском кинофестивале 2013 года, несколько месяцев спустя пришла в его офис на прослушивание, а затем - в гостиничный номер, где он якобы заставил ее заняться с ним оральным сексом. В иске не указано, в каком городе произошло нападение.

Пресс-секретарь Вайнштейна отказалась комментировать иск, который требует денежной компенсации неустановленного размера.

Напомним, что голливудского продюсера признали виновным в принудительном оральном сексе с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании актрисы Джессики Манн. Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения и отправили отбывать наказание на остров Рикерс. Там он заразился коронавирусом, который ему удалось побороть после 14-дневного карантинного режима.

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Суд, Обвинение, Продюссер, Харви Вайнштейн.
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