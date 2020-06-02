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Документалка "40 лет Рокки: Рождение классики" с Сильвестром Сталлоне выйдет онлайн

Документалка "40 лет Рокки: Рождение классики" с Сильвестром Сталлоне выйдет онлайн
20:37 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости культуры:Легенда американских боевиков Сильвестр Сталлоне расскажет о создании легендарного фильма 1976 года.

Документальный фильм "40 лет Рокки: Рождение классики" (40 Years of Rocky: The Birth of a Classic) выйдет онлайн.

Лента будет состоять из интервью и эксклюзивных ранее неизданных видеоматериалов со съемок, снятых режиссером картины Джоном Г. Эвилдсеном и одним из основателей студии "Трома" Ллойдом Кауфманом. Основным рассказчиком за кадром выступит Сильвестр Сталлоне.

Режиссером документального фильма стал Дерек Уэйн Джонсон, который в 2017 году уже выпускал документальный фильм о постановщике "Рокки" Джоне Г. Эвилдсене под названием "Джон Г. Эвилдсен: Король аутсайдеров" (John G. Avildsen: King of the Underdogs).

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Цифровой релиз документального фильма запланирован на 9 июня. 

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Фильм, Онлайн, Сильвестр Сталлоне, Рокки, 40 лет Рокки: Рождение классики.
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