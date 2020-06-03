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"Это потрясающе": звезда "Гарри Поттера" сыграет в сиквеле "Аватара"

"Это потрясающе": звезда "Гарри Поттера" сыграет в сиквеле "Аватара"
12:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актер был очень удивлен, когда ему предложили эту роль.

Звезда "Гарри Поттера" и "Фарго" Дэвид Тьюлис сыграет одного из на'ви в сиквеле фильма "Аватар", съемки которого возобновились в Новой Зеландии. Об этом актер рассказал в интервью Total Film, пишет gamesradar.

"Я на'ви, синее существо. Это я не до конца осознавал, когда шел на встречу с Джеймсом Кэмероном. Я был очень удивлен, когда мне предложили роль. Я восхищен тем, как я буду выглядеть, потому что в образах сохраняют индивидуальные черты актеров. Это потрясающе!", - рассказал актер.

Тьюлис отметил, что он понятия не имеет, какими будут сцены с ним, ведь отсняли пока только тестовые дубли, чтобы показать их Кэмерону. Впереди у актера основные съемки, которые проведут с помощью специальных сенсоров.

Съемки "Аватаров": Кэмерон и Ландау вернулись в Новую Зеландию

Напомним, выход фильма "Аватар 2" до пандемии был запланирован на 17 декабря 2021 года. В продолжении будут сниматься Кейт Уинслет, Эди Фалко, Уна Чаплин и Мишель Йео. Еще три фильма "Аватар" должны выйти в 2023, 2025 и 2027 годах.

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Кино, Аватар, Роль, Актер, Дэвид Тьюлис.
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