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Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму "Судить по совести"

Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму "Судить по совести"
16:07 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры:Студия Warner Bros поддержала протесты, вспыхнувшие в США после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.

Студия Warner Bros. открыла бесплатный доступ на цифровых платформах к драме "Судить по совести" 2019 года. Таким образом студия решила поддержать протесты, которые вспыхнули в США после убийства Джорджа Флойда, сообщает Variety.

Фильм "Судить по совести" был снят по книге адвоката Брайана Стивенсона, который боролся за освобождение приговоренного к смертной казни Уолтера МакМиллиана. Несмотря на доказательства невиновности, его осудили за убийство девушки. Режиссером драмы выступил Дэниел Креттон, а главные роли исполнили Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс и Бри Ларсон.

"Мы верим в силу истории. Наш фильм "Судить по совести", основанный на работе адвоката Брайана Стивенсона, - это один из ресурсов, который мы смиренно можем предложить тем, кто заинтересован узнать больше о расизме, который подавляет наше общество. На протяжении июня "Судить по совести" можно посмотреть бесплатно на онлайн-платформах в США", - говорится в сообщении Warner Bros.

Напомним, 1 июня в Вашингтона ввели комендантский час и привлекли бойцов Национальной гвардии США для поддержки столичного управления полиции.

При этом в Сиэтле протестующих разгоняли слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, в Вашингтоне - перечными шариками, в Лос-Анджелесе - дубинками и резиновыми пулями. В Индианаполисе беспорядки привели к гибели протестующего, еще трое получили огнестрельные ранения в ходе протестов.

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Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел Армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков. В самой Миннесоте впервые после Второй мировой войны в полном составе активирована Нацгвардия штата - больше десяти тысяч человек.

По итогам беспорядков в 25 городах введен комендантский час. В Вашингтоне, а также в восьми штатах мобилизированы местные национальные гвардии.

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США, Фильм, Протесты, Warner Bros., Трейлер, Судить по совести.
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