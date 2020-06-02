Американская музыкальная индустрия поддержала протесты в США: все поставлено на паузу

Новости культуры:Музыкальная индустрия США выступила против расовой дискриминации.

Музыкальная индустрия США поддержала протесты, которые вспыхнули в США после убийства Джорджа Флойда. Музыканты и лейблы стали участниками акции Blackout Tuesday, в рамках которой приостановили работу и выступили против расовой дискриминации, сообщает CNET.

Инициаторами акции стали Джамиля Томас и Брианна Агьеманг, две темнокожие женщины, которые работают в музыкальной индустрии. Среди тех, кто присоединился к акции, Мик Джаггер и группа The Rolling Stones, студии Warner Music Group, Universal Music, Sony Music и другие.

Знаменитости публикуют в социальных сетях посты с черными квадратами с хештегом #TheShowMustBePaused или #BlackoutTuesday, которым подтвердают участие в акции.

Скриншот страницы www.instagram.com/blackouttuesday.

"Невыносимо смотреть на то, как Америка снова разрывает сама себя на части из-за расовых вопросов. Я присоединяюсь к своим коллегам-артистам и принимаю правила Blackout Tuesday для борьбы с расовой дискриминацией и социальным неравенством", - написал Джаггер.

На странице студии Columbia Records отмечается, что "это не выходной, но день для рефлексии и поиска путей возможности двигаться дальше сообща".

К акции Blackout Tuesday присоединились также пользователи социальных сетей. Как отмечает The Verge, многие пользователи ставят под такими постами хештег #BlackLivesMatter или #BLM. Таким образом, сообщения с черными квадратами перекрывают собой те, в которых содержится полезная информация о протестах и документируются случаи насилия.