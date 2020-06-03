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Эмилия Кларк сыграла в новом хорроре "Инструкция по убийству": первый трейлер (Видео)

Эмилия Кларк сыграла в новом хорроре "Инструкция по убийству": первый трейлер (Видео)
18:52 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:В сети вышел трейлер восьмисерийного хоррора со звездой "Игры престолов" Эмили Кларк.

Портал ScreenRant в эксклюзивном материале представил вниманию зрителей трейлер к предстоящему фильму ужасов под названием "Инструкция по убийству". Этот проект являет собой сборник из восьми историй, снятых коллективными усилиями таких постановщиков, как Дуглас Кив, Мэтт Ньютон, Тони Тикканен, Нур Ваззи, Робин Уиттен и других. Несмотря на то что "Инструкция по убийству" заявлена как антология, трейлер указывает на то, что входящие в нее новеллы каким-то образом будут связаны между собой.

Любопытно, что на счету Кларк уже имеется один фильм, который можно причислить к хоррорам - речь о "Терминаторе: Генезис" (2015), в котором актриса сыграла Сару Коннор.

Что до "Инструкции по убийству", то в этом фильме Кларк исполнит героиню по имени Малу, которая оказывается заточена в цирке. Не в силах больше сносить издевательств со стороны своего мужа, Малу решается на побег.

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Вместе с Кларк в "Инструкции по убийству" появятся такие артисты, как Мария Олсен ("Перси Джексон и похититель молний"), Брайан Мэнли Дэвис ("Колодец Дьявола"), Хэдли Фрайзер ("Тарзан. Легенда") и другие. Фильм уже доступен для просмотра на Amazon, тогда как в эфир других стрим-сервисов он выйдет в течение следующих нескольких месяцев.

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Хоррор, Трейлер, Эмилия Кларк, Инструкция по убийству.
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