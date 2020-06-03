"Я все спланировал": Джош Бун хочет сделать из "Новых мутантов" трилогию

Новости культуры:Режиссер "Новых мутантов" планирует выпустить два сиквела фильма.

Режиссер фильма "Новые мутанты" Джош Бун заявил, что не хочет останавливаться на одной части, и не смотря на множественные переносы премьеры, планирует снять трилогию, пишет screenrant.

"В конце концов, после всего этого я все же смог сделать своих "Новых мутантов", и я горжусь этим. Сейчас я надеюсь, что фильм будет достаточно успешным, чтобы студия позволила мне завершить трилогию. Я все спланировал", - отметил Бун.

Напомним, что премьера картины "Новые мутанты" была перенесена с апреля на август.

В центре сюжета - группа подростков-мутантов, которых сыграли Блю Хант, Чарли Хитон, Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой и Генри Зага. Подростки с суперспособностями находятся на лечении в специальном учреждении. Героям предстоит столкнуться с собственными демонами и спасти мир от разрушения.