"Сможем это сделать": фильм "Миссия невыполнима 7" будет снят до мая 2021 года

Новости культуры:Новый фильм с Томом Крузом планируют продолжить снимать уже этой осенью.

Съемки фильма Кристофера МакКуорри "Миссия невыполнима 7", которые приостановили из-за коронавируса, планируют возобновить в сентябре этого года.

Об этом Deadline сообщил ассистент постановщика Томми Гормли.

По его словам, завершение съемок запланировано на май 2021 года.

"Мы надеемся снова начать съемки в сентябре, посетить все страны, которые хотели, снять большой фрагмент в Великобритании. Наша цель — начать в сентябре и закончить к апрелю-маю. Мы убеждены, что сможем это сделать", - подчеркнул Гормли.

Напомним, седьмая часть франшизы с Томом Крузом должна была выйти 23 июля 2021 года, а в итоге премьера сместилась на четыре месяца позже - 19 ноября 2021 года.