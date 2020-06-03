Главную роль в "Бэтвумен" сыграет новая актриса

Создатели сериала "Бэтвумен" начали поиски новой актрисы на роль главной героини после того, как Руби Роуз решила покинут проект. Но они пошли дальше и решили заменить и персонаж, который скрывается под маской супергероини, сообщает Entertainment Weekly.
На смену Кэти Кейн, которая была Бэтвумен в новом сезоне и которую играла Роус, придет Райан Уайлдер.
Согласно сюжету, Уайлдер чуть больше 20 лет и она является полной противоположностью Кейн. На протяжении долгого времени она была связана с наркотиками, но завязала и теперь живет в фургоне со своим растением. Так же, как и Кейн, Уайлдер открытая лесбиянка и талантливый боец.
Как отмечает издание, несмотря на то, что решение ввести к сериал нового персонажа вместо того, чтобы продолжить линию Кейн, неожиданно, но не является чем-то уникальным. Во вселенной DC костюмы супергероев часто передавались от одного человека к другому, поскольку то, что значит плащ Супермена или сигнал Бэтмена, более важно, чем то, кто за этим стоит.