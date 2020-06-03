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Главную роль в "Бэтвумен" сыграет новая актриса

Главную роль в "Бэтвумен" сыграет новая актриса
21:00 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: instagram

Новости культуры:Во втором сезоне американского сериала "Бэтвумен" супергероиней станет новый персонаж.

Создатели сериала "Бэтвумен" начали поиски новой актрисы на роль главной героини после того, как Руби Роуз решила покинут проект. Но они пошли дальше и решили заменить и персонаж, который скрывается под маской супергероини, сообщает Entertainment Weekly.

На смену Кэти Кейн, которая была Бэтвумен в новом сезоне и которую играла Роус, придет Райан Уайлдер.

Согласно сюжету, Уайлдер чуть больше 20 лет и она является полной противоположностью Кейн. На протяжении долгого времени она была связана с наркотиками, но завязала и теперь живет в фургоне со своим растением. Так же, как и Кейн, Уайлдер открытая лесбиянка и талантливый боец.

Руби Роуз покинула "Бэтвумен": актриса поблагодарила съемочную команду (Видео)

Как отмечает издание, несмотря на то, что решение ввести к сериал нового персонажа вместо того, чтобы продолжить линию Кейн, неожиданно, но не является чем-то уникальным. Во вселенной DC костюмы супергероев часто передавались от одного человека к другому, поскольку то, что значит плащ Супермена или сигнал Бэтмена, более важно, чем то, кто за этим стоит.

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Сериал, Руби Роуз, Бэтвумен.
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