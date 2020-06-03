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Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет

Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
22:20 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:"Гладиатор" Ридли Скотта стал едва ли не самым ярким фильмом 2000 года.

Эпичная картина о бывшем древнеримском начальнике, а ныне гладиаторе Максимусе в исполнении Рассела Кроу собрала в мировом прокате впечатляющие $460 млн, а также удостоилась целого букета "Оскаров", в том числе в категориях "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль" и "Лучшие спецэффекты". Поскольку в финале фильма главный герой погибает, вопрос о сиквеле долгое время не стоял, но сейчас ситуация изменилась.

О намерениях Скотта снять продолжение стало известно еще пару лет назад, а сейчас продюсеры предстоящей картины Лори МакДональд и Уолтер Ф. Паркс подтвердили, что работа над проектом идет своим чередом.

"Мы работаем с Ридли. Это тот проект, к которому мы не хотели приступать до тех пор, пока у нас не будет ощущения, что это разумно. Сейчас мы также сотрудничаем с великолепным сценаристом в лице Питера Крэйга", - сказала МакДональд в беседе с HeyUGuys. Паркс к этому добавил: "Действие нового фильма развернется спустя 30 или 25 лет после событий оригинальной картины".

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Новость о сиквеле, который выйдет спустя более двадцати лет после первой части, может показаться шокирующей, но для Скотта такое не в новинку. Сняв в 1979 году "Чужого", режиссер долгое время оставался в стороне от многочисленных сиквелов своего культового фильма ужасов, но в 2011 году он взялся за создание приквела "Прометей", а еще спустя шесть лет выпустил сиквел "Чужой: Завет".

Ввиду смерти Максимуса предполагалось, что в центре "Гладиатора 2" окажется уже другой герой, но в 2017 году Скотт намекнул, что персонаж Рассела Кроу может каким-то образом "восстать из мертвых". Впрочем, пока неизвестно, остается ли эта идея в силе и действительно ли Кроу вернется к своей оскароносной роли в грядущем сиквеле.

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Ридли Скотт, Сиквел, Рассел Кроу, Гладиатор, Питер Крэйг.
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