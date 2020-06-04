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Пандемия: крупнейшая сеть кинотеатров потеряла миллиарды долларов

Пандемия: крупнейшая сеть кинотеатров потеряла миллиарды долларов
03:11 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Крупнейшая сеть кинотеатров заявила об огромных убытках.

Убытки крупнейшей сеть кинотеатров в Северной Америке и в мире - AMC Theaters из-за вспышки коронавируса нового типа и ограничений, введенных властями уже исчисляются миллиардами долларов.

Как свидетельствует отчет материнской структуры AMC Entertainment, на который ссылается издание Deadline, потери за первый квартал составят от 2,1 до 2,4 миллиарда долларов.

При этом, в еще в конце 2019 года компания рассчитывала на прибыль в размере около одного миллиарда долларов.

"Мы верим, но не можем гарантировать, что индустрия кинопоказа в конечном счете восстановится и выиграет от сдерживаемого социального спроса на развлечения вне дома, поскольку правительственные ограничения отменяются и вынужденная изоляция дома завершается. Однако конечный результат, включая степень негативного воздействия на наши финансовые и операционные результаты, будет зависеть от неизвестной пока продолжительности общего влияния на экономику, а также от гибкости правительственных нормативных актов",- говорится в заявлении компании.

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Ранее AMC Theaters была вынуждена уволить большую часть персонала. Высказывались предположения, что к середине июня компания будет вынуждена объявить о банкротстве.

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Кинотеатры, Пандемия, AMC Theaters.
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