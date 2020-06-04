Готовился защищаться от грабителей: продюсер "Закона и порядка" лишился работы

Новости шоу бизнеса:Продюсера "Закона и порядка" уволили за готовность защищаться от грабителей.

Продюсер и сценарист популярного телевизионного сериала "Закон и порядок. Специальный корпус" Крэйг Гор лишился работы из-за комментариев в социальных сетях, осуждающих протестные акции в США, сопровождающиеся погромами и грабежами. Об этом сообщает издание Deadline.

Создатели шоу приняли решение разорвать контракт, после того как Гор опубликовал фотографию, на которой он был запечатлен возле своего дома с ружьем в руках, и сопроводил ее обещанием "пристрелить любого гада, который попытается покуситься на мою собственность". Он имел в виду мародеров, которые под прикрытием протестов вламывались в соседние дома.

"Я не потерплю такого поведения, особенно в час нашего национального горя. Я немедленно прекращаю сотрудничество с Крейгом Гором", - говорится в заявлении исполнительного продюсера шоу Дика Вульфа. О разрыве контракта также сообщило и агентство, представлявшее интересы Гора.

Напомним, что массовые беспорядки начались во многих городах США после убийства чернокожего жителя Миннеаполиса. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско был введен комендантский час. В Вашингтон переброшены подразделения Национальной гвардии, которые блокировали подступы к ключевым объектам государственной инфраструктуры.