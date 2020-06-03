Четвертый сезон Call of Duty отложен: все из-за протестов

Новости технологии:Разработчики Activision Blizzard отложили запуск нового сезона Call of Duty из-за протестов в США

Разработчики Activision Blizzard отложили запуск нового сезона Call of Duty из-за протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время ареста полицейскими.

О переносе Modern Warfare, Warzone и Mobile компания сообщила на официальной странице Call of Duty в Twitter.

"Мы все с нетерпением ждем нового сезона в Modern Warfare, Warzone и Call of Duty: Mobile, но сейчас не время для этого. Мы переносим запуск четвертого сезона Modern Warfare и седьмой сезон Call of Duty: Mobile на более поздние даты. Сейчас время для тех, кто выступает за равенство, справедливость и перемены, чтобы их увидели и услышали. Мы стоим рядом с вами", - говорится в сообщении.

Напомним, новый сезон Modern Warfare должен был стартовать сегодня, 3 июня, а апдейт Mobile - на этой же неделе. Activision пока не объявила новые даты релизов.

Ранее из-за массовых протестов свои презентации отложили ряд других компаний, включая EA и Sony.