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В сети появился тизер Frostpunk: On the Edge (Видео)

В сети появился тизер Frostpunk: On the Edge (Видео)
15:09 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: twitter

Новости технологии:Подробности об особенностях дополнения появятся чуть позже.

11 bit studios представила заключительное дополнение из сезонного абонемента Frostpunk. Ранее оно носило монструозное название Project TVADGYCGJR, а теперь откликается на куда более простое имя — On the Edge.

События дополнения разворачиваются после разрушительной Великой бури, которая наступает в конце основной кампании Frostpunk. Экспедиционная группа из Нового Лондона получает специальное задание, а выжившие сталкиваются с ранее невиданными конфликтами.

On the Edge предложит сюжетную арку, набор испытаний, новую пустынную локацию и уникальные механики как в городе, так и на глобальной карте. 

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Релиз On the Edge состоится в течение лета в Steam.

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Технологии, Игры, Тизер, Техно, Frostpunk.
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