В сети появился тизер Frostpunk: On the Edge (Видео)

11 bit studios представила заключительное дополнение из сезонного абонемента Frostpunk. Ранее оно носило монструозное название Project TVADGYCGJR, а теперь откликается на куда более простое имя — On the Edge.
События дополнения разворачиваются после разрушительной Великой бури, которая наступает в конце основной кампании Frostpunk. Экспедиционная группа из Нового Лондона получает специальное задание, а выжившие сталкиваются с ранее невиданными конфликтами.
On the Edge предложит сюжетную арку, набор испытаний, новую пустынную локацию и уникальные механики как в городе, так и на глобальной карте.
Релиз On the Edge состоится в течение лета в Steam.