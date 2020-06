В лучших традициях жанра: в сети появился трейлер игры Curse of the Sea Rats (Видео)

Новости технологии:Curse of the Sea Rats - метроидвания с крысами в главных ролях.

Сегодня на Kickstarter запускается кампания по сбору средств на разработку игры. По такому случаю барселонская команда Petoons Studio опубликовала трейлер платформера.

Игра повествует о компании героев, которых превратила в крыс ведьма-пиратка Флора Бёрн. Действие происходит на побережье Ирландии в 1777 году. Авторы обещают метроидванию в лучших традициях жанра — с четырьмя играбельными персонажами, нелинейным исследованием мира, сотнями комнат, загадками, секретами, свирепыми боссами и несколькими концовками.

Помимо всего прочего, Curse of the Sea Rats обращает на себя внимание сочной картинкой. Игра сочетает рисованную анимацию в духе классики Disney с трёхмерными задниками. Освещение и тени взаимодействуют и с 2D-, и с 3D-объектами.

Проходить Curse of the Sea Rats можно будет в одиночку либо в локальном кооперативе на четверых. Продолжительность основного сюжета — свыше 12 часов.

Народное финансирование позволит Petoons закончить игру и покрыть расходы на анимацию и разработку. По заверению студии, дополнительные средства необходимы для того, чтобы довести проект до релиза, не пожертвовав качеством графики и других элементов.

Curse of the Sea Rats появится на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Дата выхода пока неизвестна.