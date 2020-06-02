Epic Games Store анонсировал бесплатную раздачу "Total War Saga: Troy" (Видео)

Новости технологии:SEGA подписала соглашение с Epic Games Store на эксклюзивность, к тому же на необычных условиях.

Total War Saga: Troy доберется до релиза в 2020 году, но в обход Steam. SEGA подписала соглашение с Epic Games Store на эксклюзивность, к тому же на необычных условиях.

Total War Saga: Troy появится в EGS уже 13 августа 2020 года, и в первые 24 часа с момента релиза будет бесплатной. Геймеры, которые не упустят момент, смогут взять игру к себе в коллекцию, и оставить навсегда.

В блоге Creative Assembly пишут, что таким образом они хотят познакомить Total War Saga: Troy с максимально большим количеством игроков. Команда планирует развивать серию, и широкая аудитория поможет в этом. К тому же Epic платит за игроков, которые возьмут игру в первые 24 часа, так что разработчики не теряют деньги.

Creative Assembly также отметили, что не хотят выпускать игр в рамках Steam, и в будущем проекты студии могут появиться на большем числе платформ. Речь не идет о выпуске игр на консоли, а только о скитаниях по цифровым магазинам в поисках лучшего места. В Steam игра заглянет только через 12 месяцев после релиза - уже в 2021 году.