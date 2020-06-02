Праздника не будет: Sony отменила презентацию PlayStation 5

Новости технологии:Sony решила перенести игровую презентацию PlayStation 5 на неопределенный срок.

Sony объявила на официальных аккаунтах в Twitter об отмене мероприятия . Точной причины не назвали, но, судя по обращению к игрокам, дело в массовых протестах в США, вызванных убийством полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Новой даты проведения не назвали.

"Мы понимаем, что геймеры по всему миру хотят посмотреть на игры для PlayStation 5, но не думаем, что сейчас самое время для празднований. Так что мы решили отступить, чтобы больше важных голосов были услышаны", — пишет Sony.

В связи с протестами собственный показ NFL отменила и Electronic Arts. Как отметил новостной редактор VentureBeat Джефф Грабб, мероприятия могут отменить и другие компании, и соответствующие переговоры уже ведутся.

Напомним, что Sony планировала провести часовую презентацию, в рамках которого геймеры увидели бы стартовую линейку игр для PlayStation 5, а также геймплей с консоли.