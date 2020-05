После пандемии: Sony представила новый трейлер игры The Last of Us (Видео)

Новости технологии:Компания Sony выпустила сюжетный трейлер приключенческого боевика The Last of Us Part II. Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us (Одни из нас). Ролик опубликован на YouTube-канале PlayStation. В видео показан сюжет игры, а также боевые сцены. Действие игры, как и в первой части, происходит в Америке после апокалипсиса, когда страну охватил вирус, превращающий людей в похожих на зомби существ. Изначально игра должна была выйти в мае, но позже релиз перенесли на 19 июня 2020 года.