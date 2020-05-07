После пандемии: Sony представила новый трейлер игры The Last of Us (Видео)

Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us (Одни из нас). Ролик опубликован на YouTube-канале PlayStation.
В видео показан сюжет игры, а также боевые сцены. Действие игры, как и в первой части, происходит в Америке после апокалипсиса, когда страну охватил вирус, превращающий людей в похожих на зомби существ.
Изначально игра должна была выйти в мае, но позже релиз перенесли на 19 июня 2020 года.
Напомним, NetherRealm NetherRealm анонсирует продолжение Mortal Kombat 11. Официальный аккаунт Mortal Kombat 11 в Twitter опубликовал короткий тизер.