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Продолжению саги быть: тизер продолжения кампании Mortal Kombat 11 (Видео)

Продолжению саги быть: тизер продолжения кампании Mortal Kombat 11 (Видео)
03:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Facebook

Новости технологии:NetherRealm тизерит продолжение Mortal Kombat 11.

Видимо, сегодня NetherRealm подтвердит слухи, и выпустит продолжение сюжетной кампании Mortal Kombat 11.

Официальный аккаунт Mortal Kombat 11 в Twitter опубликовал короткий тизер.

В ролике Лю Кан и Рейден готовятся "создавать новую историю", но их прерывает Шан Цунг, который выходит из портала и предупреждает героев об опасности. В конце разработчики сообщают об анонсе, который состоится уже 6 мая 2020 года в 16:00 по Киеву.

По словам инсайдера Nibel, NetherRealm представят сюжетное дополнение для Mortal Kombat 11, которое продолжит оригинальную историю. Не исключено, что завтра геймерам предоставят и издание Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection, которое даже успело обзавестись страницей в базе данных Steam.

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Если верить утечке, то Aftermath Kollection будут продавать в виде отдельного издания и дополнения для основной игры. В сборник попадут два набора персонажей, шесть новых арен и три сюжетные главы. Из новых персонажей в игру могут заглянуть Такеда, Рейко, Куан Чи, Фудзин и Эш Уильямс из "Зловещих мертвецов".

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Все по теме:

Игры, Тизер, Mortal Kombat 11, NetherRealm.
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