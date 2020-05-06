Продолжению саги быть: тизер продолжения кампании Mortal Kombat 11 (Видео)

Новости технологии:NetherRealm тизерит продолжение Mortal Kombat 11.

Видимо, сегодня NetherRealm подтвердит слухи, и выпустит продолжение сюжетной кампании Mortal Kombat 11.

Официальный аккаунт Mortal Kombat 11 в Twitter опубликовал короткий тизер.

В ролике Лю Кан и Рейден готовятся "создавать новую историю", но их прерывает Шан Цунг, который выходит из портала и предупреждает героев об опасности. В конце разработчики сообщают об анонсе, который состоится уже 6 мая 2020 года в 16:00 по Киеву.

По словам инсайдера Nibel, NetherRealm представят сюжетное дополнение для Mortal Kombat 11, которое продолжит оригинальную историю. Не исключено, что завтра геймерам предоставят и издание Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection, которое даже успело обзавестись страницей в базе данных Steam.

Если верить утечке, то Aftermath Kollection будут продавать в виде отдельного издания и дополнения для основной игры. В сборник попадут два набора персонажей, шесть новых арен и три сюжетные главы. Из новых персонажей в игру могут заглянуть Такеда, Рейко, Куан Чи, Фудзин и Эш Уильямс из "Зловещих мертвецов".