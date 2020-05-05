"Вы будете в восторге от того, что грядет": Codemasters готовит две игры серии DiRT

Новости технологии:Codemasters работает над двумя новыми играми серии DiRT - одну из них представят уже "очень скоро".

На своём сайте Codemasters опубликовала письмо сообществу DiRT Rally 2.0, в котором поблагодарила фанатов за их поддержку. Как сообщила компания, дополнительных сезонов в игре больше не будет, но регулярные испытания никуда не денутся, как и различные соревновательные ивенты.

По словам Codemasters, отдельная от авторов DiRT Rally команда работает над некой новой игрой во франшизе, которую фанаты увидят уже "очень скоро".

Что же касается подсерии Rally, то её команда занимается своим отдельным проектом, и на него есть "большие планы". Об этой игре фанаты услышат ещё не скоро, однако Codemasters уверена, что ожидание того стоит.

"Вы ещё какое-то время не услышите об этом проекте, но когда настанет время... ух, вы будете в восторге от того, что грядет", - сказано в обращении Codemasters.

Судя по всему, Codemasters планирует поддерживать DiRT ещё долгие годы. Игра, которую компания собирается вот-вот представить, может быть анонсирована на одном из ивентов в рамках Summer Game Fest.