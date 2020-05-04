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Warzone "свяжет" между собой все предыдущие игры Call of Duty

Warzone "свяжет" между собой все предыдущие игры Call of Duty
16:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Activision решила изменить подход к развитию своей главной франшизы, сделав из Call of Duty: Warzone связующее звено.

В интервью французскому сайту GamerGen нарративный директор Infinity Ward Тейлор Куросаки рассказал, что "Военная зона" объединит ответвления франшизы. По словам разработчика, ежегодные CoD сменяют друг друга, переманивая внимание игроков, а Warzone будет постоянно находиться в поле зрения и обрастать контентом.

"В течение многих лет Call of Duty выходит на регулярной основе. Warzone заставила нас переосмыслить подход к выпуску и интегрированию нового контента. Call of Duty - это сам по себе жанр. В дереве Call of Duty есть разные ветви, но все они в некотором смысле связаны", - говорит Куросаки.

Warzone сделана на основе Modern Warfare, начиная от графики, и заканчивая механиками. Вряд ли разработчики будут каждый год переделывать королевскую битву под новую игру серии, так что речь, скорее всего, идет о контенте, например новой карте и оружии.

Куросаки уже рассказывал, что Call of Duty: Warzone будет развиваться по принципу Fortnite с ее глобальными событиями и неким сюжетом.

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"Опять же, все будет сводиться к единому макросюжету, который мы установили в (кампании, - ред.)Modern Warfare и продолжаем в Warzone. Если вы понимаете, кто играет в Modern Warfare, (события, - ред.) покажутся логичными и уместными для вселенной", - добавил Куросаки.

Ко всему Call of Duty: Warzone получит поддержку консолей следующего поколения в лице PlayStation 5 и Xbox Series X. Судя по словам Куросаки, Activision будет развивать режим параллельно с основной серией, так что такой шаг логичен.

"Я знаю, что наш план заключается в том, что Warzone будет существовать довольно долго, поэтому, как только новые системы появятся и будут доступны, я уверен, что мы их поддержим", - добавил Куросаки.

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Call of Duty, Activision, PlayStation 5, Xbox Series X, Call of Duty: Warzone, Тейлор Куросаки.
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